РФ скинула авіабомбу на багатоповерхівку в Костянтинівці: багато поранених

Так, 7 травня, о 22:50, війська РФ атакували Костянтинівку з використанням ФАБ-250 з модулем УМПК.

"Засіб ураження поцілив по багатоквартирному будинку. Внаслідок авіаудару поранено трьох чоловіків 46, 47 та 74 років й 47-річну жінку. У них діагностовано мінно-вибухові травми, осколкові поранення, забій і переохолодження", - йдеться у повідомленні.

Наслідки атаки авіабомби на багатоповерхівку у Костянтинівці (t.me/Donetsk_obl_prokuratura)

Ще восьмеро цивільних віком від 41 до 75 років дістали легких тілесних ушкоджень. Їх деблокували рятувальники. Потерпілим надано медичну допомогу.

"Ще одна містянка, ймовірно, перебуває під завалами. У населеному пункті пошкоджено 3 багатоквартирні будинки та магазин", - додали у прокуратурі.