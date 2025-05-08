РФ сбросила авиабомбу на многоэтажку в Константиновке: много раненых

Российская армия сбросила авиабомбу на многоэтажку в Константиновке вечером 7 мая. 12 человек ранены, одна женщина, вероятно, находится под завалами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Донецкую облпрокуратуру.
Так, 7 мая, в 22:50, войска РФ атаковали Константиновку с использованием ФАБ-250 с модулем УМПК.
"Средство поражения попало по многоквартирному дому. В результате авиаудара ранены трое мужчин 46, 47 и 74 лет и 47-летняя женщина. У них диагностированы минно-взрывные травмы, осколочные ранения, ушиб и переохлаждение", - говорится в сообщении.
Еще восемь гражданских в возрасте от 41 до 75 лет получили легкие телесные повреждения. Их деблокировали спасатели. Пострадавшим оказана медицинская помощь.
"Еще одна горожанка, вероятно, находится под завалами. В населенном пункте повреждены 3 многоквартирных дома и магазин", - добавили в прокуратуре.
Константиновка - город в Краматорском районе Донецкой области, центр Константиновской городской громады. Был оккупирован российскими войсками в 2014 году. Освобожден от оккупантов 5 июля 2014 года в ходе проведения АТО силами Национальной гвардии Украины и военными подразделениями.
Сейчас оккупанты постоянно обстреливают Константиновку. Например, в апреле россияне нанесли 10 авиаударов по Константиновке, повредив важные инфраструктурные объекты, в частности электросеть ДТЭК. В результате атаки был ранен один человек.
Также российская армия атаковала колонну автомобилей с людьми, которые эвакуировались из одного из сел под Константиновкой. Оккупанты прицельно били именно по людям, были пострадавшие.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.