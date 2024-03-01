РФ скинула авіабомби на три будинки у Запорізькій області: є жертва, шість поранених

Фото: через обстріл Запорізького району 29 лютого одна людина загинула, ще шість поранені (t.me/mvs_ukraine)

Російські війська скинули авіабомби на три будинки в одному із сіл Запорізького району 29 лютого. Одна людина загинула, ще шість отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МВС України.

Так, 29 лютого ворог завдав авіаудару по одному із сіл Запорізького району. "Керовані авіабомби влучили по трьох двоповерховим житловим будинкам", - йдеться у повідомленні. Як зазначили правоохоронці, вибуховою хвилею та уламками пошкоджені поруч розташовані житлові будинки, фасади та вікна. "У результаті атаки загинув 1 чоловік, ще 6 людей отримали поранення", - констатували у відомстві. Обстріл Запорізької області Російські війська 3 січня обстріляли село Плавні Запорізької області. Загинули двоє людей. Російські війська авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області 2 січня. Ударом було пошкоджено будинок, зруйновано цілий під'їзд. Пораненння отримала жінка.