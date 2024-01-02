Росіяни бомбами атакували Оріхів: зруйновано цілий під'їзд, є поранена

Російські війська авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області. Ударом зруйновано цілий під'їзд, є поранена.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.

"О 09:30 рашисти нанесли два авіаудари керованими бомбами по місту Оріхів", - розповів він. Зруйновано під’їзд, поранено жінку В результаті удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд. Є поранена. "З пораненнями до лікарні доставлено жительку однієї з квартир будинку - 75-річну жінку", - зазначив Малашко. Наслідки обстрілу Оріхова Запорізької області 2 січня (t.me/zoda_gov_ua)