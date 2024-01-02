Росіяни бомбами атакували Оріхів: зруйновано цілий під'їзд, є поранена
Фото: росіяни бомбами атакували Оріхів Запорізької області 2 січня, є поранена (t.me/zoda_gov_ua)
Російські війська авіабомбами накрили Оріхів Запорізької області. Ударом зруйновано цілий під'їзд, є поранена.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Запорізької ОВА Юрія Малашка.
"О 09:30 рашисти нанесли два авіаудари керованими бомбами по місту Оріхів", - розповів він.
Зруйновано під’їзд, поранено жінку
В результаті удару понівечено будинок, зруйновано цілий під’їзд. Є поранена.
"З пораненнями до лікарні доставлено жительку однієї з квартир будинку - 75-річну жінку", - зазначив Малашко.
Наслідки обстрілу Оріхова Запорізької області 2 січня (t.me/zoda_gov_ua)
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