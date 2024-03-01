РФ сбросила авиабомбы на три дома в Запорожской области: есть жертва, шесть раненых
Российские войска скинули авиабомбы на три дома в одном из сел Запорожского района 29 февраля. Один человек погиб, еще шесть получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МВД Украины.
Так, 29 февраля враг нанес авиаудар по одному из сел Запорожского района.
"Управляемые авиабомбы попали по трем двухэтажным жилым домам", - говорится в сообщении.
Как отметили правоохранители, взрывной волной и обломками повреждены рядом расположенные жилые дома, фасады и окна.
"В результате атаки погиб 1 человек, еще 6 человек получили ранения", - констатировали в ведомстве.
Обстрелы Запорожской области
Российские войска 3 января обстреляли село Плавни Запорожской области. Погибли двое людей.
Российские войска авиабомбами накрыли Орехов Запорожской области 2 января. Ударом был поврежден дом, разрушен целый подъезд. Ранение получила женщина.
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