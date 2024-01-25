РФ скасувала помилування для "зеків", які воюють в Україні, - ЗМІ

Як пишуть ЗМІ, зараз ув'язненим обіцяють лише умовне звільнення. При цьому змінився і строк їх служби - раніше це було 6 місяців, потім рік, а тепер - півтора року. Тепер же їх відправляють служити до кінця так званої "спеціальної військової операції".

Зокрема у соцмережах можна знайти групи, де спілкуються їх родичі, які розповідають, що на такі умови служби почали скаржитись і самі ув'язненні:

"Ми йшли у жовтні, у нас у довідці стоїть умовне звільнення".

"У мене брат йшов у жовтні, вони всі знали, що у них буде УДВ, а не помилування".

"Вас за документами звільняють умовно. Все як у контрактників, але помилування вже немає і служите до кінця СВО".

Вербування "зеків" на віну в Україні почав є голова ПВК "Вагнера" Євген Пригожин у 2022 році. За його даними за цією схемою вирушили майже 50 тисяч росіян. Тоді ж було відомом про загибель тисяч ув'язнених, але деякі, зокрема десятки засуджених за тяжкі насильницькі злочини, справді повернулися додому.

Як розповіла дружина одного з ув'язнених, її чоловіка на початку осені минулого року було завербовано в один із загонів "зеків" - "Шторм V". Вона не стала називати статтю, за якою засуджено чоловіка.

"Стаття важка. У лютому цього року було б 15 років, як він сидить, залишалося ще чотири роки. У колонії умови були нормальні, можна було б сидіти і далі, але це (надсилання на фронт - ред.) був наш з ним вибір. У нас інших варіантів не було щоб швидше повернутися додому", - розповіла вона.

Вона розповіла, що її чоловік зараз служить як повноцінний контрактник - має власний номерний жетон. Однак його термін контракту вже не шість місяців, як було раніше, а рік. При цьому після його закінчення повернутися додому чоловік не зможе: "Він буде продовжений автоматично".

Тепер російські ув'язнені воюють на тих самих умовах, що й звичайні контрактники і, наприклад, мобілізовані, яким теж не дозволять повернутися додому до кінця війни.

Вербування ув'язнених на війну в Україні

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що російські мобілізовані стали однією з найбільш зростаючих категорій втрат ЗС РФ на війні проти України. Окрім "мобіків", найбільше гинуть також ув'язнені.

Раніше повідомлялося, що в Росії відзвітували про рекордне зниження кількості ув'язнених. Це пов'язують із відправкою "зеків" на війну в Україну.

Додамо також, що нещодавно росЗМІ підрахували, що мобілізовані росіяни гинуть на війні в Україні в середньому через 4-5 місяців після отримання повістки, а кожен п'ятий загарбник - не прожив і двох місяців.

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