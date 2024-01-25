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РФ отменила помилование для воюющих в Украине "зеков", - СМИ

Иллюстративное фото: РФ отменила помилование для воюющих в Украине "зеков" (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россия уже больше года отправляет на войну в Украине заключенных. Раньше "зеков" привлекали помилованием после завершения контракта, но теперь это условие отменили.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Как пишут СМИ, сейчас заключенным обещают только условное освобождение. При этом изменился и срок их службы - раньше это было 6 месяцев, потом год, а теперь - полтора года. Теперь же их отправляют служить до конца так называемой "специальной военной операции".

В частности, в соцсетях можно найти группы, где общаются их родственники, которые рассказывают, что на такие условия службы начали жаловаться и сами заключенные:

  • "Мы шли в октябре, у нас в справке стоит условное освобождение".
  • "У меня брат шел в октябре, они все знали, что у них будет УДО, а не помилование".
  • "Вас по документам освобождают условно. Все как у контрактников, но помилования уже нет и служите до конца СВО".

Вербовку "зеков" на вину в Украине начал председатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин в 2022 году. По его данным, по этой схеме отправились почти 50 тысяч россиян. Тогда же было известно о гибели тысяч заключенных, но некоторые, в том числе десятки осужденных за тяжкие насильственные преступления, действительно вернулись домой.

Как рассказала жена одного из заключенных, ее муж в начале осени прошлого года был завербован в один из отрядов "зеков" - "Шторм V". Она не стала называть статью, по которой осужден мужчина.

"Статья тяжелая. В феврале этого года было бы 15 лет, как он сидит, оставалось еще четыре года. В колонии условия были нормальные, можно было бы сидеть и дальше, но это (отправка на фронт – ред.) был наш с ним выбор . У нас других вариантов не было чтобы поскорее вернуться домой", - рассказала она.

Она рассказала, что ее муж сейчас служит как полноценный контрактник – имеет собственный номерной жетон. Однако его срок контракта уже не шесть месяцев, как было раньше, а год. При этом после его окончания вернуться домой мужчина не сможет: "Он будет продлен автоматически".

Теперь российские заключенные воюют на тех же условиях, что и обычные контрактники и, например, мобилизованные, которым тоже не позволят вернуться домой к концу войны.

Вербовка заключенных на войну в Украине

Напомним, ранее мы сообщали, что российские мобилизованные стали одной из наиболее растущих категорий потерь ВС РФ на войне против Украины. Кроме "мобиков", больше погибают также заключенные.

Ранее сообщалось, что в России отчитались о рекордном снижении количества заключенных. Это связывают с отправкой "зеков" на войну в Украину.

Добавим также, что недавно российские СМИ подсчитали, что мобилизованные россияне гибнут на войне в Украине в среднем через 4-5 месяцев после получения повестки, а каждый пятый захватчик - не прожил и двух месяцев.

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