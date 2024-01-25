РФ отменила помилование для воюющих в Украине "зеков", - СМИ

Россия уже больше года отправляет на войну в Украине заключенных. Раньше "зеков" привлекали помилованием после завершения контракта, но теперь это условие отменили.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Как пишут СМИ, сейчас заключенным обещают только условное освобождение. При этом изменился и срок их службы - раньше это было 6 месяцев, потом год, а теперь - полтора года. Теперь же их отправляют служить до конца так называемой "специальной военной операции".
В частности, в соцсетях можно найти группы, где общаются их родственники, которые рассказывают, что на такие условия службы начали жаловаться и сами заключенные:
Вербовку "зеков" на вину в Украине начал председатель ППК "Вагнера" Евгений Пригожин в 2022 году. По его данным, по этой схеме отправились почти 50 тысяч россиян. Тогда же было известно о гибели тысяч заключенных, но некоторые, в том числе десятки осужденных за тяжкие насильственные преступления, действительно вернулись домой.
Как рассказала жена одного из заключенных, ее муж в начале осени прошлого года был завербован в один из отрядов "зеков" - "Шторм V". Она не стала называть статью, по которой осужден мужчина.
"Статья тяжелая. В феврале этого года было бы 15 лет, как он сидит, оставалось еще четыре года. В колонии условия были нормальные, можно было бы сидеть и дальше, но это (отправка на фронт – ред.) был наш с ним выбор . У нас других вариантов не было чтобы поскорее вернуться домой", - рассказала она.
Она рассказала, что ее муж сейчас служит как полноценный контрактник – имеет собственный номерной жетон. Однако его срок контракта уже не шесть месяцев, как было раньше, а год. При этом после его окончания вернуться домой мужчина не сможет: "Он будет продлен автоматически".
Теперь российские заключенные воюют на тех же условиях, что и обычные контрактники и, например, мобилизованные, которым тоже не позволят вернуться домой к концу войны.
Напомним, ранее мы сообщали, что российские мобилизованные стали одной из наиболее растущих категорий потерь ВС РФ на войне против Украины. Кроме "мобиков", больше погибают также заключенные.
Ранее сообщалось, что в России отчитались о рекордном снижении количества заключенных. Это связывают с отправкой "зеков" на войну в Украину.
Добавим также, что недавно российские СМИ подсчитали, что мобилизованные россияне гибнут на войне в Украине в среднем через 4-5 месяцев после получения повестки, а каждый пятый захватчик - не прожил и двух месяцев.
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