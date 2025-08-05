РФ скасувала мораторій на ракети середньої дальності: у ЦПД пояснили, що загрожує Україні

Москва відмовляється від мораторію на розміщення ракет середньої та малої дальності (РСМД). Однак ця заява є лише формальною, адже РФ вже розмістила такі ракети у Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.
Російська Федерація заявила, що більше не буде дотримуватись мораторію на розміщення ракет середньої та меншої дальності наземного базування.
Як заявили в МЗС країни, Росія більше не вважає себе пов’язаною зазначеним мораторієм, оскільки "російські ініціативи не зустріли взаємності".
"США та їхні союзники не тільки відкрито окреслили плани щодо розміщення американських наземних РСМД (ракет середньої та малої дальності) у різних регіонах, а й уже значно просунулися у практичній реалізації своїх намірів", - скаржаться росіяни.
Окрім цього в МЗС РФ заявили, що рішення щодо розміщення ракет буде ухвалено "на основі міжвідомчого аналізу масштабів розгортання американських та інших західних РСМД наземного базування, а також загального розвитку ситуації в галузі міжнародної безпеки та стратегічної стабільності".
За словами Коваленка, така заява росіян є формальністю, адже такі ракети вже були напоготові з 2019 року. Це сталось після того, як президент США Дональд Трамп вийшов з ДРСМД через російське порушення.
"Іскандери" вже тоді опинились у Криму. Тепер це подають як "відповідь" на "західну ескалацію" і допомогу Україні, але сенс суто пропагандистський", - пише Коваленко.
На його думку, таке рішення окупантів нічого не змінить у балансі сил, "хіба що Москва зможе далі лякати "Орєшніком" у Білорусі.
Росія вперше застосувала ракету типу "Орєшнік" 21 листопада 2024 року під час удару по Дніпру. Тоді російський диктатор Володимир Путін фактично підтвердив бойове випробування нового виду озброєння.
З того часу російські політики й пропагандистські ЗМІ систематично використовують цю ракету як інструмент залякування, погрожуючи її повторним застосуванням.
"Орєшнік" це балістична ракета середньої дальності класу "земля-земля", імовірно є модернізованою версією ракети РС-26 "Рубіж". Передбачається, що вона здатна нести як ядерний, так і звичайний боєзаряд.
Про технічні характеристики відомо небагато. За словами Путіна, ракета нібито здатна уражати цілі зі швидкістю до 10 махів, а її максимальна дальність може сягати 5500 кілометрів.
Детальніше про те, що відомо про "Орєшнік" - у матеріалі РБК-Україна.