РФ скаржиться, що користування окупантами WhatsApp збільшує загрозу ударів від ЗСУ, - ISW

Зазначається, що російських військових не одноразово попереджали про небезпеку користування соцмережами та інтернетом, однак окупанти нехтують словами командування.

"WhatsApp та інші повідомлення, які надсилають російські військові, потрапляють в українські перехоплення, включаючи документи, скріншоти розмов і медіа-файли", - сказано у повідомленні.

Зокрема, російське командування звинуватило використання російських мобільних телефонів у нищівному ударі ЗСУ по району зосередження в Макіївці Донецької області напередодні Нового року 2023 року. При цьому протягом року росіяни намагались вирішити дану проблему.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в новорічну ніч українські військові вдарили по гуртожитку в Макіївці, де було багато мобілізованих росіян.

2 січня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по окупантам у Макіївці. За інформацією британської розвідки, там загинуло понад 300 людей. Пізніше стало відомо, що визначити місцезнаходження росіян допомогло велике скупчення сигналів телефонів.

Нова функція What's App і ставлення РФ до компанії Meta

Месенджер WhatsApp отримав додаткові функції в більш ніж у 150 країнах. Користувачі можуть створювати свої канали, на які можна підписуватися прямо в додатку, за аналогом Telegram.

Варто зазначити, що компанія Meta, яка власником WhatsApp із весни 2022 року вважається "екстремістською" організацією на території Російської Федерації. З того часу соціальні мережі Facebook і Instagram в Росії заборонені. На месенджер WhatsApp цей захід не поширюється.

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