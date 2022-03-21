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Facebook и Instagram окончательно запретили в России

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Москва, Понедельник 21 марта 2022 16:12
Facebook и Instagram окончательно запретили в России Фото: российский суд запретил Facebook и Instagram (GettyImages)
Автор: Юлия Бойко

Тверской районный суд Москвы удовлетворил иск российской прокуратуры о признании американской компании Meta "экстремистской". Таким образом, на российской территории запрещены социальные сети Facebook и Instagram.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медиазону".

Среди претензий к Meta назывались публикации в 2016 году фото Адольфа Гитлера в Instagram, игнорирование требований об удалении призывов к "массовым беспорядкам" накануне выборов, а 11 марта компания временно снимала запрет на призыву к насилию в отношении граждан России.

Согласно решению суда, иск в отношении Meta удовлетворен. Решение о блокировке Facebook и Instagram вступает в силу немедленно, на мессенджер WhatsApp эта мера не распространяется.

Напомним, на территории России начали блокировать Instagram еще 13 марта.

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