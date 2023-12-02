РФ скаржиться, що користування окупантами WhatsApp збільшує загрозу ударів від ЗСУ, - ISW

Російське командування скаржиться на солдатів, які на лінії фронту використовують власні телефони та користуються WhatsApp і SMS.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що російських військових не одноразово попереджали про небезпеку користування соцмережами та інтернетом, однак окупанти нехтують словами командування.

"WhatsApp та інші повідомлення, які надсилають російські військові, потрапляють в українські перехоплення, включаючи документи, скріншоти розмов і медіа-файли", - сказано у повідомленні.

Зокрема, російське командування звинуватило використання російських мобільних телефонів у нищівному ударі ЗСУ по району зосередження в Макіївці Донецької області напередодні Нового року 2023 року. При цьому протягом року росіяни намагались вирішити дану проблему.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в новорічну ніч українські військові вдарили по гуртожитку в Макіївці, де було багато мобілізованих росіян.

2 січня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по окупантам у Макіївці. За інформацією британської розвідки, там загинуло понад 300 людей. Пізніше стало відомо, що визначити місцезнаходження росіян допомогло велике скупчення сигналів телефонів.

Нова функція What's App і ставлення РФ до компанії Meta

Месенджер WhatsApp отримав додаткові функції в більш ніж у 150 країнах. Користувачі можуть створювати свої канали, на які можна підписуватися прямо в додатку, за аналогом Telegram.

Варто зазначити, що компанія Meta, яка власником WhatsApp із весни 2022 року вважається "екстремістською" організацією на території Російської Федерації. З того часу соціальні мережі Facebook і Instagram в Росії заборонені. На месенджер WhatsApp цей захід не поширюється.

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