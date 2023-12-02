РФ жалуется, что пользование оккупантами WhatsApp увеличивает угрозу ударов от ВСУ, - ISW

Российское командование жалуется на солдат, на линии фронта использующих собственные телефоны и пользующиеся WhatsApp и SMS.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что российские военные неоднократно предупреждались об опасности пользования соцсетями и интернетом, однако оккупанты пренебрегают словами командования.

"WhatsApp и другие сообщения, которые посылают российские военные, попадают в украинские перехваты, включая документы, скриншоты разговоров и медиа-файлы", - говорится в сообщении.

В частности, российское командование обвинило использование российских мобильных телефонов в сокрушительном ударе ВСУ по району сосредоточения в Макеевке Донецкой области в канун Нового года 2023 года. При этом в течение года россияне пытались решить данную проблему.

Напомним, ранее стало известно, что в новогоднюю ночь украинские военные ударили по общежитию в Макеевке, где было много мобилизованных россиян.

2 января Генштаб ВСУ подтвердил удар по оккупантам в Макеевке. По информации британской разведки, там погибло более 300 человек. Позже стало известно, что определить местонахождение россиян помогло большое скопление сигналов телефонов.

Новая функция What's App и отношение РФ к компании Meta

МессенджерWhatsApp получил дополнительные функции в более чем 150 странах. Пользователи могут создавать свои каналы, на которые можно подписываться прямо в приложении по аналогу Telegram.

Стоит отметить, что компания Meta, владельцем WhatsApp с весны 2022 года считается "экстремистской" организацией на территории Российской Федерации. С этого времени социальные сети Facebook и Instagram в России запрещены. На мессенджер WhatsApp это мероприятие не распространяется.

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