У РФ скаржаться на атаки дронів у різних областях

Представники влади цих російських регіонів звітують про нібито відбиття атаки українських дронів.

Смоленська область

За словами Смоленського губернатора, безпілотники фіксували над Смоленськом та Ярцевим, й по них велася бойова робота сил ППО близько третьої години ночі за місцевим часом.

"За попередньою інформацією, внаслідок падіння уламків на землю постраждалих та руйнувань немає... Інформація про наслідки уточнюється", - пише він у своєму Telegram.

Брянська область

А от влада Брянської області запевняє, що "масованої атаки" зазнали кілька муніципальних районів у регіоні, але усі цілі нібито були збиті та перехоплені.

"Упродовж години знищено дванадцять безпілотних літальних апаратів літакового типу. Два БПЛА - над Трубчевським районом, вісім безпілотників збиті над територією Брасівського району, два знищені над Почепським районом. Постраждалих та руйнувань немає", - писав Богомаз у Telegram о 01:23.

А через годину додав, що нібито ще 9 безпілотників літакового типу також було знищено силами ППО: "чотири безпілотники збиті над територією Дубровського району, два над Брянським районом, по одному БПЛА знищено над територіями Клинцівського району, Новозибківського та Стародубського муніципальних округів".

Але на тому не закінчилося, близько третьої ночі російський чиновник заявив, що ще 2 дрони також були збиті на території Суражського району.

Липецька область

Додамо, що у Липецькій області цієї ночі оголошували повітряну тривогу саме через загрозу атаки безпілотників. Місцевий губернатор в Telegram написав про відбій щодо загрози лише близько 06:20.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, за останні місяці майже щоночі трапляються атаки ударними дронами-камікадзе по нафтопереробних заводах і військових об'єктах не тільки у прикордонних областях Росії, а й вглибині території країни-агресора.

Так, нещодавно у Генштабі ЗСУ заявили, що протягом останніх днів Сили оборони України здійснили низку успішних ударів по важливих об'єктах на території РФ Були уражені нафтопереробні заводи (НПЗ), місця зберігання "Шахедів" й не тільки.

Додамо, раніше цієї ночі у ВМС ЗСУ розкрили подробиці знищення складу "Шахедів" та інфраструктури ворога на Кубані у ніч проти 21 червня.