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В РФ жалуются на атаки дронов в разных областях

Иллюстративное фото: в нескольких областях РФ заявили об атаке беспилотников (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Российской Федерации в двух регионах в ночь на 23 июня работали силы и средства противовоздушной обороны из-за атаки беспилотников. Взрывы, в частности, звучали в Смоленской и Брянской областях, а в Липецкой - объявляли тревогу из-за угроз ударов БПЛА.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернаторов Смоленской, Брянской и Липецкой областей Василия Анохина, Александра Богомаза и Игоря Артамонова соответственно.

Представители власти этих российских регионов отчитываются о якобы отражении атаки украинских дронов.

Смоленская область

По словам Смоленского губернатора, беспилотники фиксировали над Смоленском и Ярцевым, и по ним велась боевая работа сил ПВО около трех часов ночи по местному времени.

"По предварительной информации, в результате падения обломков на землю пострадавших и разрушений нет... Информация о последствиях уточняется", - пишет он в своем Telegram.

Брянская область

А вот власти Брянской области уверяют, что "массированной атаки" подверглись несколько муниципальных районов в регионе, но все цели якобы были сбиты и перехвачены.

"В течение часа уничтожены двенадцать беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два БПЛА - над Трубчевским районом, восемь беспилотников сбиты над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом. Пострадавших и разрушений нет", - писал Богомаз в Telegram в 01:23.

А через час добавил, что якобы еще 9 беспилотников самолетного типа также были уничтожены силами ПВО: "четыре беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два над Брянским районом, по одному БПЛА уничтожено над территориями Клинцевского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных".

Но на том не закончилось, около трех ночи российский чиновник заявил, что еще 2 дрона также были сбиты на территории Суражского района.

Липецкая область

Добавим, что в Липецкой области этой ночью объявляли воздушную тревогу именно из-за угрозы атаки беспилотников. Местный губернатор в Telegram написал об отбое по поводу угрозы лишь около 06:20.

Атаки дронов в России

Напомним, за последние месяцы почти каждую ночь случаются атаки ударными дронами-камикадзе по нефтеперерабатывающим заводам и военным объектам не только в приграничных областях России, но и в глубине территории страны-агрессора.

Так, недавно в Генштабе ВСУ заявили, что в последние дни Силы обороны Украины осуществили ряд успешных ударов по важным объектам на территории РФ. Были поражены нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ), места хранения "Шахедов" и не только.

Добавим, ранее этой ночью в ВМС ВСУ раскрыли подробности уничтожения склада "Шахедов" и инфраструктуры врага на Кубани в ночь на 21 июня.

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Брянская областьСмоленскВойна России против УкраиныАтака дронов