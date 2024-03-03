У РФ силовики влаштували бій з "терористами" в багатоповерхівці, перестрілка триває кілька годин

У місті Карабулак в Інгушетії (РФ) триває боєзіткнення та кількагодинна перестрілка між силовиками та невідомими озброєними особами, які нібито знаходяться у багатоквартирному будинку. В населеному пункті оголосили режим контртерористичної операції (КТО).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та прес-службу Управління ФСБ РФ у Республіці Інгушетія .
Російська сторона назвала групу невідомих озброєних осіб "терористами". За попередньою інформацією, вони засіли на третьому поверсі багатоповерхівки.
Перестрілка з силовиками розпочалася приблизно о 19:30 за місцевим часом, і даних про її закінчення станом на зараз ще немає.
Також зазначається, що попередньо два з шести "терористів" були ліквідовані в ході бою. Додамо, що в Росії також заявляють, що за однією з версій ці "бойовики" готували якісь теракти у людних місцях в Інгушетії.
Слід зазначити, що точних даних про події у місцевих пабліках наразі немає, і прес-служба Управління ФСБ Росії по Республіці Інгушетія випустила попередження із залякуванням кримінальної відповідальності у зв'язку з поширенням "свідомо неправдивої інформації про обставини, що становлять загрозу життю та безпеці громадян".
"Офіційна достовірна інформація буде доводитися зі зміною оперативної обстановки Оперативним штабом в Республіці Інгушетія та Інформаційним центром Національного антитерористичного комітету", - йдеться у заяві ФСБшників.
Судячи з оприлюднених в мережі відеоматеріалів, на місці перестрілки в н.п. Карабулак були кілька вибухів. Силовики стріляють у бік вікна та балкона житлової багатоповерхівки.
Зазначимо, що приблизно рік тому в Інгушетії стався напад невідомих на пост поліції в Назранівському районі - тоді також була перестрілка, і в результаті атаки постраждав один із поліцейських. У республіці наприкінці березня тоді оголосили план "Перехоплення".
Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк висловив думку, що в РФ наростатиме внутрішній партизанський та диверсійний рух. У цьому контексті він додав, що Башкирія, Ічкерія, Інгушетія та Північна Осетія матимуть певні претензії та "це поступово наростає".
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.