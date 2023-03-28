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В Інгушетії атакували пост поліції, сталася перестрілка

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Вівторок 28 березня 2023 02:03
В Інгушетії атакували пост поліції, сталася перестрілка Фото: поліцейські в Інгушетії (kavkaz-uzel.eu)
Автор: Володимир Костирін

В Інгушетії (Російська Федерація) у ніч проти 28 березня стався напад невідомих на пост поліції в Назранівському районі. Була перестрілка, і внаслідок атаки постраждав один із поліцейських. У республіці оголосили план "Перехоплення".

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу міністерства внутрішніх справ Інгушетії.

Напад зазнав стаціонарний пост ДПС "Волга-14", обстріляний невідомими.

Зазначається, що правоохоронці відкрили вогонь у відповідь. Також повідомляється, що нападники зникли.

Наразі після оголошення плану "Перехоплення" поліція намагається встановити місцезнаходження та затримати громадян, причетних до цього нападу.

У МВС по регіону інформують про одного постраждалого правоохоронця, який, попередньо, отримав поранення в ногу. Даних про підозрюваних нині немає.

Також у мережі було оприлюднено відео нічної атаки на пост.

Відео: в Інгушетії стався напад на пост ДПС вночі 28 березня

За даними видання "Кавказький вузол", цей напад на пост ДПС "Волга-14" у Назранівському районі Інгушетії став першим за понад 3 роки.

Так, аналогічний інцидент стався наприкінці грудня 2019 року на в'їзді до Магаса.

Нагадаємо, раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк висловив думку, що в РФ наростатиме внутрішній партизанський та диверсійний рух. У цьому контексті він додав, що Башкирія, Ічкерія, Інгушетія та Північна Осетія матимуть певні претензії та "це поступово наростає".

Нагадаємо, на початку січня в Бєлгородській області РФ спалахнула масштабна пожежа на військовому об'єкті. Інцидент стався у місті Новий Оскол.

Також повідомлялося, що в російському Томську спалахнув табір для мобілізованих. Одна з версій інциденту - саботаж.

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