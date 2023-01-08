На нас чекає чудесний час. Подоляк заявив, що в РФ почалися внутрішні саботажі

За офіційними даними, у Росії зросла кількість правопорушень поблизу кордонів з Україною. У країні вже розпочалися внутрішні саботажі.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Міністерство внутрішніх справ РФ дає офіційну статистику на 600% збільшилася кількість кримінальних правопорушень у прикордонних з Україною областях. Набагато більше і по всій території країни. Таким чином, лише кількість саботажу наростатиме. Усі будуть підривати, грабувати", - заявив він.

Подоляк підкреслив, що у РФ наростатиме внутрішній партизанський та диверсійний рух.

"Дуже багато є конфліктів на території Росії. Там багато етнічних груп, які постійно мали суттєві обмеження. Наприклад, Башкирія, Ічкерія, Інгушетія та Північна Осетія. Усі вони матимуть певні претензії і це поступово наростає", - додав він.

Чиновник додав, що найближчими місяцями українці обговорюватимуть кримінальну ситуацію у РФ.

"Ми з вами десь так через місяці 3-4 обговорюватимемо кримінальну ситуацію апокаліптичного складу у РФ. Це буде чудесний час", - підкреслив радник голови ОП.

Нагадаємо, 3 січня у Білгородській області РФ спалахнула масштабна пожежа на військовому об'єкті. Інцидент стався у місті Новий Оскол.

Крім того, у Томську спалахнув табір для мобілізованих. Одна з версій інциденту – саботаж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.