ua ru
Нд, 08 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

На нас чекає чудесний час. Подоляк заявив, що в РФ почалися внутрішні саботажі

Новость на русском →
Київ, Неділя 08 січня 2023 21:24
На нас чекає чудесний час. Подоляк заявив, що в РФ почалися внутрішні саботажі Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

За офіційними даними, у Росії зросла кількість правопорушень поблизу кордонів з Україною. У країні вже розпочалися внутрішні саботажі.

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Міністерство внутрішніх справ РФ дає офіційну статистику на 600% збільшилася кількість кримінальних правопорушень у прикордонних з Україною областях. Набагато більше і по всій території країни. Таким чином, лише кількість саботажу наростатиме. Усі будуть підривати, грабувати", - заявив він.

Подоляк підкреслив, що у РФ наростатиме внутрішній партизанський та диверсійний рух.

"Дуже багато є конфліктів на території Росії. Там багато етнічних груп, які постійно мали суттєві обмеження. Наприклад, Башкирія, Ічкерія, Інгушетія та Північна Осетія. Усі вони матимуть певні претензії і це поступово наростає", - додав він.

Чиновник додав, що найближчими місяцями українці обговорюватимуть кримінальну ситуацію у РФ.

"Ми з вами десь так через місяці 3-4 обговорюватимемо кримінальну ситуацію апокаліптичного складу у РФ. Це буде чудесний час", - підкреслив радник голови ОП.

Нагадаємо, 3 січня у Білгородській області РФ спалахнула масштабна пожежа на військовому об'єкті. Інцидент стався у місті Новий Оскол.

Крім того, у Томську спалахнув табір для мобілізованих. Одна з версій інциденту – саботаж.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Ірина Подоляк Війна Росії проти України
NEWS
Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару
Росія готує нові атаки. У розвідці спрогнозували, коли ворог може завдати удару
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет