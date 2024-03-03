В РФ силовики устроили бой с "террористами" в многоэтажке, перестрелка длится несколько часов

Российская сторона назвала группу неизвестных вооруженных лиц "террористами". По предварительной информации, они засели на третьем этаже многоэтажки.

Перестрелка с силовиками началась примерно в 19:30 по местному времени, и данных о ее окончании по состоянию на данный момент еще нет.

Также отмечается, что предварительно два из шести "террористов" были ликвидированы в ходе боя. Добавим, что в России также заявляют, что по одной из версий эти "боевики" готовили теракты в людных местах в Ингушетии.

Следует отметить, что точных данных о событиях в местных пабликах пока нет, и пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Ингушетия выпустила предупреждение с запугиванием уголовной ответственности в связи с распространением "сознательно ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан ".

"Официальная достоверная информация будет приходиться с изменением оперативной обстановки Оперативным штабом в Республике Ингушетия и Информационным центром Национального антитеррористического комитета", - говорится в заявлении ФСБшников.

Судя по обнародованным в сети видеоматериалам, на месте перестрелки в н.п. Карабулак было несколько взрывов. Силовики стреляют в сторону окна и балкона жилой многоэтажки.

Отметим, что примерно год назад в Ингушетии произошло нападение неизвестных на пост полиции в Назрановском районе - тогда также была перестрелка, и результате атаки пострадал один из полицейских. В республике в конце марта тогда объявили план "Перехват".