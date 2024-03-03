У РФ силовики влаштували бій з "терористами" в багатоповерхівці, перестрілка триває кілька годин

У місті Карабулак в Інгушетії (РФ) триває боєзіткнення та кількагодинна перестрілка між силовиками та невідомими озброєними особами, які нібито знаходяться у багатоквартирному будинку. В населеному пункті оголосили режим контртерористичної операції (КТО).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ та прес-службу Управління ФСБ РФ у Республіці Інгушетія .

Російська сторона назвала групу невідомих озброєних осіб "терористами". За попередньою інформацією, вони засіли на третьому поверсі багатоповерхівки.

Перестрілка з силовиками розпочалася приблизно о 19:30 за місцевим часом, і даних про її закінчення станом на зараз ще немає.

Також зазначається, що попередньо два з шести "терористів" були ліквідовані в ході бою. Додамо, що в Росії також заявляють, що за однією з версій ці "бойовики" готували якісь теракти у людних місцях в Інгушетії.

Слід зазначити, що точних даних про події у місцевих пабліках наразі немає, і прес-служба Управління ФСБ Росії по Республіці Інгушетія випустила попередження із залякуванням кримінальної відповідальності у зв'язку з поширенням "свідомо неправдивої інформації про обставини, що становлять загрозу життю та безпеці громадян".

"Офіційна достовірна інформація буде доводитися зі зміною оперативної обстановки Оперативним штабом в Республіці Інгушетія та Інформаційним центром Національного антитерористичного комітету", - йдеться у заяві ФСБшників.

Судячи з оприлюднених в мережі відеоматеріалів, на місці перестрілки в н.п. Карабулак були кілька вибухів. Силовики стріляють у бік вікна та балкона житлової багатоповерхівки.

Зазначимо, що приблизно рік тому в Інгушетії стався напад невідомих на пост поліції в Назранівському районі - тоді також була перестрілка, і в результаті атаки постраждав один із поліцейських. У республіці наприкінці березня тоді оголосили план "Перехоплення".