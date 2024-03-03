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В РФ силовики устроили бой с "террористами" в многоэтажке, перестрелка длится несколько часов

Воскресенье 03 марта 2024 00:18
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В РФ силовики устроили бой с "террористами" в многоэтажке, перестрелка длится несколько часов Иллюстративное фото: в российской Ингушетии силовики ведут перестрелку с !боевиками" (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В городе Карабулак в Ингушетии (РФ) продолжается боестолкновение и несколько часов ведется перестрелка между силовиками и неизвестными вооруженными лицами, якобы находящимися в многоквартирном доме. В населенном пункте был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ и пресс-службу Управления ФСБ РФ в Республике Ингушетия.

Российская сторона назвала группу неизвестных вооруженных лиц "террористами". По предварительной информации, они засели на третьем этаже многоэтажки.

Перестрелка с силовиками началась примерно в 19:30 по местному времени, и данных о ее окончании по состоянию на данный момент еще нет.

Также отмечается, что предварительно два из шести "террористов" были ликвидированы в ходе боя. Добавим, что в России также заявляют, что по одной из версий эти "боевики" готовили теракты в людных местах в Ингушетии.

В РФ силовики устроили бой с &quot;террористами&quot; в многоэтажке, перестрелка длится несколько часов

Следует отметить, что точных данных о событиях в местных пабликах пока нет, и пресс-служба Управления ФСБ России по Республике Ингушетия выпустила предупреждение с запугиванием уголовной ответственности в связи с распространением "сознательно ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан ".

"Официальная достоверная информация будет приходиться с изменением оперативной обстановки Оперативным штабом в Республике Ингушетия и Информационным центром Национального антитеррористического комитета", - говорится в заявлении ФСБшников.

Судя по обнародованным в сети видеоматериалам, на месте перестрелки в н.п. Карабулак было несколько взрывов. Силовики стреляют в сторону окна и балкона жилой многоэтажки.

Отметим, что примерно год назад в Ингушетии произошло нападение неизвестных на пост полиции в Назрановском районе - тогда также была перестрелка, и результате атаки пострадал один из полицейских. В республике в конце марта тогда объявили план "Перехват".

Напомним, ранее советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк высказал мнение, что в РФ будет нарастать внутреннее партизанское и диверсионное движения. В этом контексте он добавил, что Башкирия, Ичкерия, Ингушетия и Северная Осетия будут иметь определенные претензии, и "это постепенно нарастает".

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