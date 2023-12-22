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РФ у січні планує скоротити морський експорт нафти. Reuters розповіло деталі

Архівне фото: РФ у січні планує скоротити морський експорт нафти (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Росія планує скоротити експорт нафти зі своїх морських портів у січні на 100 000-200 000 барелів на добу порівняно з грудневим рівнем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Графік експорту на перший квартал 2024 року нижчий, ніж на жовтень-грудень", - повідомило одне з джерел.

Квартальний експортний графік є тримісячним експортним планом для російських нафтових компаній, який випускають напередодні нового кварталу, що дає їм змогу планувати поставки через систему трубопровідного монополіста "Транснафта".

Старший аналітик нафтового ринку консалтингової компанії Kpler Віктор Катона заявив, що оцінює середній експорт нафти з Росії морським транспортом у грудні на рівні 3,5 млн барелів на добу, а в січні очікується його падіння через збільшення переробки.

Reuters вказує, що очікується зниження відвантажень нафти переважно в західних портах Росії - Приморську, Усть-Лузі та Новоросійську.

Санкції щодо російської нафти

Ефективність санкцій знизилася через недостатній моніторинг і дотримання політики обмеження цін на нафту, яка дозволяє Росії продавати свою нафту за цінами вищими за встановлений рівень обмеження, зазначають автори.

Крім того, "лазівка в нафтопереробці" юридично дозволяє нафтопродуктам, виробленим із російської сирої нафти, надходити до країн, інших регіонів світу. Насамперед це стосується Індії, яка різко збільшила імпорт нафти з Росії.

Нещодавно повідомлялось, що уряд США має намір вдвічі скоротити доходи Росії від експорту нафти та газу до 2030 року.

Bloomberg писало, що майже п'ять мільйонів барелів російської нафти сорту "Сокіл" застрягли на шляху індійських нафтопереробних заводів після нових санкцій США.

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