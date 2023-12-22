РФ в январе планирует сократить морской экспорт нефти. Reuters рассказало детали

"График экспорта на первый квартал 2024 года ниже, чем на октябрь-декабрь", - сообщил один из источников.

Квартальный экспортный график является трехмесячным экспортным планом для российских нефтяных компаний, который выпускается накануне нового квартала, что позволяет им планировать поставки через систему трубопроводного монополиста "Транснефть".

Старший аналитик нефтяного рынка консалтинговой компании Kpler Виктор Катона заявил, что оценивает средний экспорт нефти из России морским транспортом в декабре на уровне 3,5 млн баррелей в сутки, а в январе ожидается его падение из-за увеличения переработки.

Reuters указывает, что ожидается снижение отгрузок нефти преимущественно в западных портах России - Приморске, Усть-Луге и Новороссийске.

Санкции в отношении российской нефти

Эффективность санкций снизилась из-за недостаточного мониторинга и соблюдения политики ограничения цен на нефть, которая позволяет России продавать свою нефть по ценам выше установленного уровня ограничения, отмечают авторы.

Кроме того, "лазейка в нефтепереработке" юридически позволяет нефтепродуктам, произведенным из российской сырой нефти, поступать в страны других регионов мира. Прежде всего это касается Индии, которая резко увеличила импорт нефти из России.

Недавно сообщалось, что правительство США намерено вдвое сократить доходы России от экспорта нефти и газа к 2030 году.

Bloomberg писало, что около пяти миллионов баррелей российской нефти сорта "Сокол" застряли на пути индийских нефтеперерабатывающих заводов после новых санкций США.