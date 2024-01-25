РФ шукає нову тактику застосування "Шахедів" для потужних атак по Україні, - Гуменюк

Російські терористи шукають нову тактику застосування дронів-камікадзе "Шахед" для майбутніх потужних атак по Україні. Для цього окупанти намагаються розвідати готовність та влучність нашої протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телеканалу "Еспресо" .

За її словами, просування "Шахедів" зараз відбувається меншими групами.

"Останні хвилі ударів складаються з 2-8 (дронів - ред.), цієї ночі нарахували до 14-ти. Але саме таке спрямування "Шахедів" досить розгалужене, або навпаки - рясно зосереджене, як це було по Одеській області, дуже щільно в ряд, не даючи можливості зорієнтуватися. Це пошук нової тактики, це очевидно, ворог намагається розвідати готовність і влучність систем протиповітряної оборони, їх розташування для того, щоб спланувати майбутні потужні акції", - зазначила Гуменюк.

Вона додала, що під час сьогоднішньої нічної атаки по півдню України росіяни вдавалися до "тактичних хитрощів".

"Він (ворог - ред.) використовував він низький прохід дронів над водою максимально ускладнюючи їх виявлення для засобів протиповітряної оборони й заходили вони з напрямку фактично житлових кварталів, хоча маневрували й серед промислових", - додала речниця.

Нічна атака "Шахедів" 25 січня

Російські терористи вночі 25 січня запустили дві хвилі дронів-камікадзе Shahed на південь України. Основний удар був зосереджений на Одесу. Внаслідок атаки пошкоджені будинки та складське приміщення, шестеро людей отримали поранення.

Силам протиповітряної оборони вдалось збити 11 дронів-камікадзе: 10 в Одеській області та один - у Миколаївській.