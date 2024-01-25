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РФ ищет новую тактику применения "Шахедов" для мощных атак по Украине, - Гуменюк

Украина, Четверг 25 января 2024 12:05
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РФ ищет новую тактику применения "Шахедов" для мощных атак по Украине, - Гуменюк Фото: спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы ищут новую тактику применения дронов-камикадзе "Шахед" для будущих мощных атак по Украине. Для этого оккупанты пытаются разведать готовность и точность нашей противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Сил обороны юга Украины Наталию Гуменюк в эфире телеканала "Эспрессо".

По ее словам, продвижение "Шахедов" сейчас происходит меньшими группами.

"Последние волны ударов состоят из 2-8 (дронов - ред.), этой ночью насчитали до 14-ти. Но именно такое направление "Шахедов" достаточно разветвленное, или наоборот - обильно сосредоточено, как это было по Одесской области, очень плотно в ряд, не давая возможности сориентироваться. Это поиск новой тактики, это очевидно, враг пытается разведать готовность и точность систем противовоздушной обороны, их расположение для того, чтобы спланировать предстоящие мощные акции", - отметила Гуменюк.

Она добавила, что во время сегодняшней ночной атаки по югу Украины россияне прибегали к "тактическим уловкам".

"Он (враг - ред.) использовал он низкий проход дронов над водой максимально усложняя их обнаружение для средств противовоздушной обороны и заходили они по направлению фактически жилых кварталов, хотя маневрировали и среди промышленных", - добавила спикер.

Ночная атака "Шахедов" 25 января

Российские террористы ночью 25 января запустили две волны дронов-камикадзе Shahed на юг Украины. Основной удар был сосредоточен в Одессе. В результате атаки повреждены дома и складское помещение, шесть человек получили ранения.

Силам противовоздушной обороны удалось сбить 11 дронов-камикадзе: 10 в Одесской области и один - в Николаевской.

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Война России против Украины Атака дронов ВСУ
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