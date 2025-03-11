РФ штурмувала позиції ЗСУ на Куп’янському напрямку та намагалися форсувати Оскіл

Бої за Куп'янськ

Раніше ми писали про те, що у мережі з'явилась інформація про те, що група російських окупантів, ймовірно, прорвалася до Куп'янська. Проте українські захисники змогли відбити атаку.

Згодом начальник Генштабу ЗСУ Анатолій Баргилевич уточнив, що наразі погрози Куп'янську немає.

Нещодавно російські війська намагалися переправитися через річку Оскіл у Харківській області. Сили оборони повідомили, що завдали вогневого ураження по противнику, окупантів було знищено.

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