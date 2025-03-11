РФ штурмовала позиции ВСУ на Купянском направлении и пытались форсировать Оскол

По данным военных, на Купянском направлении армия агрессора атаковала наши укрепления вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки, Новой Кругляковки и Загрызово. Все атаки врага оказались напрасными и безуспешными.

Также оккупанты прилагают усилия, чтобы с помощью резиновых лодок перебросить силы на западный берег реки Оскол.

"Силы обороны не допустили ухудшения тактического положения", - говорится в сообщении.

Напомним, по словам представителя Оперативно-тактической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, теплая погода нарушила логистику российских войск на Купянском направлении в районе реки Оскол. Это усложнило переброску сил россиян.