РФ штурмувала під Лиманом та Костянтинівкою, в Покровську - бої: Генштаб оновив зведення

Від початку доби українські війська зафіксували 50 бойових зіткнень та відбили більшість атак ворога. Найгарячіші напрямки - Південно-Слобожанський, Покровський та Гуляйпільський, де бої тривають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Станом на 16:00 14 січня 2026 року ситуація на фронті залишається напруженою. Від початку доби зафіксовано 50 бойових зіткнень, українські війська тримають рубежі та руйнують плани противника.

Російські обстріли пошкодили населені пункти:

Сумська область - Рогізне, Уланове, Безсалівка, Студенок, Волфине, Кучерівка.

Чернігівська область - Галаганівка, Хрінівка, Залізний Міст.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках українські захисники відбили атаку ворога, який здійснив 64 обстріли, з них три - РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку зафіксовано сім атак у районі Вовчанська та населених пунктів Графське, Вовчанські Хутори, Кругле - три боєзіткнення тривають.

На Куп’янському, Лиманському та Слов’янському напрямках ворог зазнав відсічі під час спроб наступу на позиції українських військ.

На Костянтинівському напрямку сили оборони відбили десять атак, у тому числі в районах Костянтинівки, Олександро-Шультине, Плещіївки, Іванопілля, Щербинівки, а також у напрямку Софіївки й Торського.

На Покровському напрямку ворог здійснив 16 спроб наступу, українські війська вже відбили 13 атак, три боєзіткнення тривають.

На Олександрівському та Гуляйпільському напрямках відбито відповідно 4 та 6 атак ворога, тривають бої у районах Іванівки, Нового Запоріжжя, Добропілля, Зеленого та Святопетрівки. Ворог завдав авіаударів по Гаврилівці, Різдвянівці та Залізничному.

На інших напрямках суттєвих змін не зафіксовано, українські війська продовжують виснажувати ворога вздовж усієї лінії фронту та в тилу.