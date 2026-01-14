РФ штурмовала под Лиманом и Константиновкой, в Покровске - бои: Генштаб обновил сводку

С начала суток украинские войска зафиксировали 50 боевых столкновений и отбили большинство атак врага. Самые горячие направления - Южно-Слобожанское, Покровское и Гуляйпольское, где бои продолжаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ .

По состоянию на 16:00 14 января 2026 года ситуация на фронте остается напряженной. С начала суток зафиксировано 50 боевых столкновений, украинские войска держат рубежи и разрушают планы противника.

Российские обстрелы повредили населенные пункты:

Сумская область - Рогизное, Уланово, Бессаловка, Студенок, Волфино, Кучеровка.

Черниговская область - Галагановка, Хреновка, Железный Мост.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях украинские защитники отбили атаку врага, который совершил 64 обстрела, из них три - РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении зафиксировано семь атак в районе Волчанска и населенных пунктов Графское, Волчанские Хутора, Круглое - три боестолкновения продолжаются.

На Купянском, Лиманском и Славянском направлениях враг получил отпор при попытках наступления на позиции украинских войск.

На Константиновском направлении силы обороны отбили десять атак, в том числе в районах Константиновки, Александро-Шультино, Плещеевки, Иванополье, Щербиновки, а также в направлении Софиевки и Торского.

На Покровском направлении враг совершил 16 попыток наступления, украинские войска уже отбили 13 атак, три боестолкновения продолжаются.

На Александровском и Гуляйпольском направлениях отбито соответственно 4 и 6 атак врага, продолжаются бои в районах Ивановки, Нового Запорожья, Доброполья, Зеленого и Святопетровки. Враг нанес авиаудары по Гавриловке, Рождественновке и Железнодорожном.

На других направлениях существенных изменений не зафиксировано, украинские войска продолжают истощать врага вдоль всей линии фронта и в тылу.