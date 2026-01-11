РФ штурмує Покровськ та Гуляйполе: Генштаб оновив карти боїв

За даними Генштабу, вчора загарбники завдали 56 авіаційних ударів, скинули 156 керованих авіабомб. Крім цього, залучили для ураження 7050 дронів-камікадзе та здійснили 3750 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 82 – з реактивних систем залпового вогню.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів:

Самійлівка, Таврійське Запорізької області;

Новоукраїнка Донецької області.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося три боєзіткнення, противник завдав двох авіаударів, скинувши п’ять авіабомб, здійснив 98 обстрілів, зокрема сім - із реактивних систем залпового вогню.



На Південно-Слобожанському напрямку наші війська зупинили шість атак противника у районі населеного пункту Вовчанськ та у бік населених пунктів Графське, Вільча.



На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять атак загарбників. Наші оборонці відбили штурмові дії противника у бік Куп’янська, Петропавлівки, Курилівки, Піщаного, Богуславки.



На Лиманському напрямку ворог атакував десять разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у напрямку населеного пункту Дружелюбівка та в районі населених пунктів Дробишеве, Середнє, Новоселівка, Зарічне.



На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили три атаки противника поблизу Дронівки.



На Краматорському напрямку ворог наступальних дій не проводив.



На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 13 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Іванопілля, Русин Яр, Щербинівка та у напрямку Софіївки, Торського.



На Покровському напрямку наші захисники зупинили 47 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Затишок, Родинське, Червоний Лиман, Мирноград, Покровськ, Котлине, Удачне, Молодецьке, Никанорівка та у бік Новопавлівки, Новоолександрівки, Гришиного, Сергіївки, Білицького та Філії.



На Олександрівському напрямку противник вчора здійснив 14 атак у районах населених пунктів Злагода, Рибне, Солодке, Січневе та у напрямку населених пунктів Олексіївка, Соснівка, Вишневе.



На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили 23 атаки росіян в районах населених пунктів Гуляйполе, Варварівка, Зелене, Дорожнянка та у бік Добропілля, Оленокостянтинівки, Святопетрівки.



На Оріхівському напрямку минулої доби наші воїни відбили одну атаку ворога в районі Степового.



На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили одну атаку росіян у напрямку Антонівського мосту.



На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Втрати ворога

За минулу добу авіація Сил оборони уразила три райони зосередження особового складу, пункт управління та інженерну споруду противника.