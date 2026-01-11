РФ штурмует Покровск и Гуляйполе: Генштаб обновил карты боев

По данным Генштаба, вчера захватчики нанесли 56 авиационных ударов, сбросили 156 управляемых авиабомб. Кроме этого, привлекли для поражения 7050 дронов-камикадзе и осуществили 3750 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 82 - из реактивных систем залпового огня.

Авиационным ударам подверглись, в частности, районы населенных пунктов:

Самойловка, Таврическое Запорожской области;

Новоукраинка Донецкой области.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло три боестолкновения, противник нанес два авиаудара, сбросив пять авиабомб, совершил 98 обстрелов, в том числе семь - из реактивных систем залпового огня.



На Южно-Слобожанском направлении наши войска остановили шесть атак противника в районе населенного пункта Волчанск и в сторону населенных пунктов Графское, Вильча.



На Купянском направлении вчера состоялось девять атак захватчиков. Наши защитники отбили штурмовые действия противника в сторону Купянска, Петропавловки, Куриловки, Песчаного, Богуславки.



На Лиманском направлении враг атаковал десять раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону в направлении населенного пункта Дружелюбовка и в районе населенных пунктов Дробышево, Среднее, Новоселовка, Заречное.



На Славянском направлении Силы обороны отбили три атаки противника вблизи Дроновки.



На Краматорском направлении враг наступательных действий не проводил.



На Константиновском направлении враг совершил 13 атак в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Иванополье, Русин Яр, Щербиновка и в направлении Софиевки, Торского.



На Покровском направлении наши защитники остановили 47 штурмовых действий агрессора в районах населенных пунктов Уют, Родинское, Красный Лиман, Мирноград, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Никаноровка и в сторону Новопавловки, Новоалександровки, Гришиного, Сергеевки, Белицкого и Филиала.



На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак в районах населенных пунктов Злагода, Рыбное, Сладкое, Январское и в направлении населенных пунктов Алексеевка, Сосновка, Вишневое.



На Гуляйпольском направлении Силы обороны отбили 23 атаки россиян в районах населенных пунктов Гуляйполе, Варваровка, Зеленое, Дорожнянка и в сторону Доброполья, Оленоконстантиновки, Святопетровки.



На Ореховском направлении за прошедшие сутки наши воины отбили одну атаку врага в районе Степного.



На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили одну атаку россиян в направлении Антоновского моста.



На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Потери врага

За минувшие сутки авиация Сил обороны поразила три района сосредоточения личного состава, пункт управления и инженерное сооружение противника.