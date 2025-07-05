РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

За прошедшие сутки российские войска совершили 183 боевых столкновения по всей линии фронта. Основная активность зафиксирована на Покровском, Лиманском и Северо-Слобожанском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ .

Волынский и Полесский - активности врага не зафиксировано.

Краматорский и Гуляйпольский - без боевых столкновений.

Покровский - самое горячее направление. Отражено 66 атак в районах Полтавки, Новоторецкого, Разино, Миролюбовки, Луча, Новоукраинки, Удачного, Новосергиевки, Котляровки и Алексеевки.

Северский - 3 атаки в районах Верхнекаменского и Выемки.

Лиманский - 27 атак в районах Надежды, Грековки, Карповки, Редкодуба, Зеленой Долины, Торского, Дибровы и Григорьевки.

Южно-Слобожанское - 10 атак в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в направлении Кутьковки.

Северо-Слобожанское и Курское - 17 атак, 13 авиаударов, 290 обстрелов, из них 9 из РСЗО.

Авиаудары враг наносил по Середине-Буде (Сумская область), Ольховатке (Харьковская область), Кривому Рогу и Новопавловке (Днепропетровская область), Константиновке, Андреевке-Клевцово (Донецкая область), Каменскому, Веселянке, Приморскому, Малой Токмачке, Степногорску, Белогорье (Запорожье), Одрадокаменке (Херсонская область).

Потери России в войне

Заметим, что на сегодня, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более одного миллиона военных.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 306 беспилотных летательных аппаратов, три ракеты и 149 единиц автомобильной техники оккупантов.

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