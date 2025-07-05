РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба
За прошедшие сутки российские войска совершили 183 боевых столкновения по всей линии фронта. Основная активность зафиксирована на Покровском, Лиманском и Северо-Слобожанском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.
Что известно
По уточненным данным, Россия нанесла:
- 4 ракетных удара,
- 74 авиаударов (с применением 117 управляемых авиабомб),
- 6312 обстрелов, из них 118 - из РСЗО,
- 5250 ударов дронами-камикадзе.
Авиаудары враг наносил по Середине-Буде (Сумская область), Ольховатке (Харьковская область), Кривому Рогу и Новопавловке (Днепропетровская область), Константиновке, Андреевке-Клевцово (Донецкая область), Каменскому, Веселянке, Приморскому, Малой Токмачке, Степногорску, Белогорье (Запорожье), Одрадокаменке (Херсонская область).
Авиация и артиллерия Сил обороны Украины поразили:
- 10 районов сосредоточения живой силы и техники РФ,
- 3 артсистемы,
- 1 ПВО,
- 1 пункт управления БпЛА,
- 1 склад БК,
- 5 других важных объектов врага.
Ситуация на направлениях
Северо-Слобожанское и Курское - 17 атак, 13 авиаударов, 290 обстрелов, из них 9 из РСЗО.
Южно-Слобожанское - 10 атак в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в направлении Кутьковки.
Купянский - 8 атак вблизи Голубовки, Загрызово, Зеленого Гая.
Лиманский - 27 атак в районах Надежды, Грековки, Карповки, Редкодуба, Зеленой Долины, Торского, Дибровы и Григорьевки.
Северский - 3 атаки в районах Верхнекаменского и Выемки.
Торецкий - 11 атак вблизи Романовки, Русиного Яра и Яблоновки.
Покровский - самое горячее направление. Отражено 66 атак в районах Полтавки, Новоторецкого, Разино, Миролюбовки, Луча, Новоукраинки, Удачного, Новосергиевки, Котляровки и Алексеевки.
Новопавловский - 17 атак в районах Ялты, Звезды, Запорожья, Комара, Воскресенки, Шевченко.
Ореховский - 3 атаки возле Каменского и Новоандреевки.
Приднепровский - 3 попытки прорыва в районе Антоновского моста.
Краматорский и Гуляйпольский - без боевых столкновений.
Волынский и Полесский - активности врага не зафиксировано.
Потери России в войне
Заметим, что на сегодня, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более одного миллиона военных.
Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.
Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 306 беспилотных летательных аппаратов, три ракеты и 149 единиц автомобильной техники оккупантов.
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