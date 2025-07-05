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РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

Суббота 05 июля 2025 09:35
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РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба Фото: Генштаб рассказал о ситуации на фронте (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

За прошедшие сутки российские войска совершили 183 боевых столкновения по всей линии фронта. Основная активность зафиксирована на Покровском, Лиманском и Северо-Слобожанском направлениях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб ВСУ.

Что известно

По уточненным данным, Россия нанесла:

  • 4 ракетных удара,
  • 74 авиаударов (с применением 117 управляемых авиабомб),
  • 6312 обстрелов, из них 118 - из РСЗО,
  • 5250 ударов дронами-камикадзе.

Авиаудары враг наносил по Середине-Буде (Сумская область), Ольховатке (Харьковская область), Кривому Рогу и Новопавловке (Днепропетровская область), Константиновке, Андреевке-Клевцово (Донецкая область), Каменскому, Веселянке, Приморскому, Малой Токмачке, Степногорску, Белогорье (Запорожье), Одрадокаменке (Херсонская область).

Авиация и артиллерия Сил обороны Украины поразили:

  • 10 районов сосредоточения живой силы и техники РФ,
  • 3 артсистемы,
  • 1 ПВО,
  • 1 пункт управления БпЛА,
  • 1 склад БК,
  • 5 других важных объектов врага.

Ситуация на направлениях

Северо-Слобожанское и Курское - 17 атак, 13 авиаударов, 290 обстрелов, из них 9 из РСЗО.

РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

Южно-Слобожанское - 10 атак в районах Волчанска, Глубокого, Зеленого, Каменки и в направлении Кутьковки.

РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

Купянский - 8 атак вблизи Голубовки, Загрызово, Зеленого Гая.

РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

Лиманский - 27 атак в районах Надежды, Грековки, Карповки, Редкодуба, Зеленой Долины, Торского, Дибровы и Григорьевки.

РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

Северский - 3 атаки в районах Верхнекаменского и Выемки.

РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

Торецкий - 11 атак вблизи Романовки, Русиного Яра и Яблоновки.

РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

Покровский - самое горячее направление. Отражено 66 атак в районах Полтавки, Новоторецкого, Разино, Миролюбовки, Луча, Новоукраинки, Удачного, Новосергиевки, Котляровки и Алексеевки.

РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

Новопавловский - 17 атак в районах Ялты, Звезды, Запорожья, Комара, Воскресенки, Шевченко.

РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

Ореховский - 3 атаки возле Каменского и Новоандреевки.

РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

Приднепровский - 3 попытки прорыва в районе Антоновского моста.

РФ штурмует фронт на десяти направлениях, ВСУ отражают атаки: новые данные Генштаба

Краматорский и Гуляйпольский - без боевых столкновений.

Волынский и Полесский - активности врага не зафиксировано.

Потери России в войне

Заметим, что на сегодня, по данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла более одного миллиона военных.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1050 человек.

Также украинские воины обезвредили два танка, семь боевых бронированных машин, 56 артиллерийских систем, 306 беспилотных летательных аппаратов, три ракеты и 149 единиц автомобильной техники оккупантов.

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