РФ штучно обмежує рух через Босфор: в заторі майже 100 суден з зерном

На інспекційну перевірку Спільного координаційного центру учасників "зернової угоди у Босфорі очікують 92 українських судна з зерном.

"Черга продовжує зростати через штучне обмеження з боку РФ реєстрації на інспекцію. Наприклад, із 65 заявлених суден стороною агресора було зареєстровано лише 3 на поточну добу", - повідомляють в міністерстві.

Вони додали, що така ситуація призводить до обмежень роботи українських портів і недоекспорту продукції мінімум в 3 млн тонн на місяць.

"За дві доби з портів Великої Одеси вийшли 4 судна зі 145 тисяч тонн пшениці для Азії. Серед них балкер STAR EMERALD зі 71 тисяч тонн пшениці для Індонезії", - заявили в міністерстві.

Ніні в портах Великої Одеси під обробкою 23 судна. На них завантажують 734 тисяч тонн української агропродукції. По "зерновому коридору" рухаються 3 судна під завантаження 166 тисяч тонн агропродукції.