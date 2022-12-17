РФ искусственно ограничивает движение через Босфор: в пробке почти 100 судов с зерном

Инспекционную проверку Совместного координационного центра участников "зернового соглашения в Босфоре ожидают 92 украинских судна с зерном.

"Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны РФ регистрации на инспекцию. Например, из 65 заявленных судов стороной агрессора было зарегистрировано только 3 на текущие сутки", - сообщают в министерстве.

Они добавили, что такая ситуация приводит к ограничению работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум в 3 млн тонн в месяц.

"За двое суток из портов Большой Одессы вышли 4 судна из 145 тысяч тонн пшеницы для Азии. Среди них балкер STAR EMERALD с 71 тысяч тонн пшеницы для Индонезии", - заявили в министерстве.

В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружается 734 тысяч тонн украинской агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются 3 судна под загрузку 166 тысяч тонн агропродукции.