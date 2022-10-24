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Через дії Росії понад 165 суден застрягли в черзі біля протоки Босфор, - МЗС

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Понеділок 24 жовтня 2022 16:44
Через дії Росії понад 165 суден застрягли в черзі біля протоки Босфор, - МЗС Фото: Через дії Росії понад 165 суден застрягли в черзі біля протоки Босфор (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У результаті дій Російської Федерації, понад 165 суден нині застрягли в черзі біля протоки Босфор та їхня кількість щодня збільшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву МЗС України.

"Дії Росії підривають глобальну продовольчу безпеку, зокрема в регіоні Глобального Півдня. Затримки з перевірками вже не дозволили Україні експортувати додаткові 3 мільйони тонн зерна", - йдеться у повідомленні.

За словами МЗС, 10 мільйонів людей в світі не отримали вчасно їжу через політичні амбіції Росії. Україна закликає міжнародне співтовариство, зокрема країни Африки та Азії, які покладаються на експорт зернових з України, вимагати від Росії негайно припинити ці штучні затримки в перевірках суден зернового коридору.

"Ми не повинні дозволити Кремлю тримати мільйони людей заручниками його голодних ігор", - додали в МЗС.

Також стало відомо, що Україна звернулася до Секретаріату Спільного координаційного центру з проханням терміново врегулювати питання затримок з боку Росії, зокрема шляхом збільшення кількості інспекторів в протоці Босфор.

Нагадаємо, що Російська Федерація зриває зернову угоду, штучно створивши чергу з 150 кораблів, які не можуть потрапити до українських портів і завантажитися агропродукцією.

Також у ряді терміналів морських портів України виникли складнощі з перевалкою зерна через запізнення суден та заповнення ємностей елеваторів.

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