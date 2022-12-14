ua ru
Ср, 14 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

З одеських портів вийшов черговий караван суден з зерном для Азії

Новость на русском →
Середа 14 грудня 2022 16:01
З одеських портів вийшов черговий караван суден з зерном для Азії Фото: з одеських портів вийшов черговий караван суден з зерном для Азії (Getty Image)
Автор: Єлизавета Драбкіна

З українських портів Одеської області вийшло ще чотири судна з 69,5 тисячами тонн агропродукції для країн Азії у середу, 14 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури.

Серед суден - танкери SELINA II, MED PACIFIC з 54 тисячами тонн соняшникової олії для Індії.

Наразі у портах Великої Одеси під обробкою перебуває 21 судно. На них завантажують 665,8 тисяч тонн української агропродукції.

Наразі по "зерновому коридору" рухається одне судно під завантаження 63,5 тисяч тонн агропродукції.

В Босфорі 81 судно очікує на перевірку (61 - на вхід, 20 - на вихід). Зазначається, що ситуація з чергою стабільно важка, оскільки Росія так само реєструє не більше трьох суден в день, при необхідних 12.

Загалом з 1 серпня з українських портів вийшли 554 судна, які експортували 13,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонував безстроково продовжити зернову ініціативу, а також розширити її на інші українські порти.

Окрім того, Зеленський повідомляв, що Україна до кінця весни відправить близько 60 суден із зерном до країн Африки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Минифраструктуры продовольственный кризис
NEWS
У Зеленського зробили заяву щодо фіналу війни з Росією: коли це може статися
У Зеленського зробили заяву щодо фіналу війни з Росією: коли це може статися
DAILY
На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна На лінії вогню. Як українські війська боронять Бахмут та відбивають російську навалу