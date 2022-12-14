З одеських портів вийшов черговий караван суден з зерном для Азії

З українських портів Одеської області вийшло ще чотири судна з 69,5 тисячами тонн агропродукції для країн Азії у середу, 14 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінінфраструктури .

Серед суден - танкери SELINA II, MED PACIFIC з 54 тисячами тонн соняшникової олії для Індії.

Наразі у портах Великої Одеси під обробкою перебуває 21 судно. На них завантажують 665,8 тисяч тонн української агропродукції.

Наразі по "зерновому коридору" рухається одне судно під завантаження 63,5 тисяч тонн агропродукції.

В Босфорі 81 судно очікує на перевірку (61 - на вхід, 20 - на вихід). Зазначається, що ситуація з чергою стабільно важка, оскільки Росія так само реєструє не більше трьох суден в день, при необхідних 12.

Загалом з 1 серпня з українських портів вийшли 554 судна, які експортували 13,9 млн тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський пропонував безстроково продовжити зернову ініціативу, а також розширити її на інші українські порти.

Окрім того, Зеленський повідомляв, що Україна до кінця весни відправить близько 60 суден із зерном до країн Африки.

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