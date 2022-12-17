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РФ искусственно ограничивает движение через Босфор: в пробке почти 100 судов с зерном

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Турция, Суббота 17 декабря 2022 17:13
РФ искусственно ограничивает движение через Босфор: в пробке почти 100 судов с зерном Иллюстративное фото: РФ искусственно ограничивает движение через Босфор (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Из-за задержки регистрации на инспекцию со стороны России в настоящее время в проливе Босфор почти 100 судов стоят в очереди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство инфраструктуры Украины .

Инспекционную проверку Совместного координационного центра участников "зернового соглашения в Босфоре ожидают 92 украинских судна с зерном.

"Очередь продолжает расти из-за искусственного ограничения со стороны РФ регистрации на инспекцию. Например, из 65 заявленных судов стороной агрессора было зарегистрировано только 3 на текущие сутки", - сообщают в министерстве.

Они добавили, что такая ситуация приводит к ограничению работы украинских портов и недоэкспорту продукции минимум в 3 млн тонн в месяц.

"За двое суток из портов Большой Одессы вышли 4 судна из 145 тысяч тонн пшеницы для Азии. Среди них балкер STAR EMERALD с 71 тысяч тонн пшеницы для Индонезии", - заявили в министерстве.

В настоящее время в портах Большой Одессы под обработкой 23 судна. На них загружается 734 тысяч тонн украинской агропродукции. По "зерновому коридору" двигаются 3 судна под загрузку 166 тысяч тонн агропродукции.

Напомним, 14 декабря, из украинских портов Одесской области вышли еще четыре судна с 69,5 тысячами тонн агропродукции для стран Азии.

Ранее мы писали, что у Босфора увеличилась пробка из танкеров с российской нефтью.

Также РБК-Украина сообщали, что из-за действий России более 165 судов застряли в очереди у пролива Босфор.

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