РФ "штампує" нові ІПСО за участю поліції та працівників ТЦК: що про них відомо

Росіяни поставили на конвеєр створення інформаційно-психологічних операцій (ІПСО) на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вони націлені на дискредитацію працівників поліції та ТЦК.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
"Важливо розуміти, що значна частина контенту в соцмережах, де зображені військовослужбовці Збройних Сил, нібито службовці ТЦК та конфлікти з ними - продукти ворожих підрозділів інформаційних операцій", - йдеться у повідомленні.
У Сухопутних військах зазначають, що отримують дані про організацію зйомок таких сюжетів на тимчасово окупованій території.
"Елементи типові: люди в українському однострої разом з людьми в формі Національної поліції вступають в конфлікти з "місцевими жителями". Імітуються побиття, в кадрах присутні мікроавтобуси та автомобілі з чорними номерами, а також авто з українськими номерами різних регіонів реєстрації. Використовуються нейтральні локації, які важко визначити", - кажуть військові.
Одночасно з цим, як зазначається, самі відео поширюються у поганій якості - це також імітація "природності".
"Раніше ворожі фахівці використовували більш професійний монтаж і не досягали результату, а отже - противник удосконалюється. Окрім імітації конфліктів готуються відео, що пов'язують військовослужбовців ТЦК з вживанням спиртних напоїв, наркотиків, у закладах харчування та в супроводі жінок", - додають у Сухопутних військах.
За останній час, як додається, у мережі з'явилося кілька подібних відео, які набули значного поширення.
"Підкреслюємо, що усі справжні ситуації, які мають місце - ретельно вивчаються, проводяться необхідні службові перевірки, а громадськість інформується у встановленому порядку. Проте ми зобов'язані повідомляти, коли високим статусом військовослужбовців ЗСУ маніпулює ворог. Закликаємо відповідально ставитись до будь-яких підозрілих відео", - резюмують військові.
Буквально нещодавно Центр протидії дезінформації (ЦПД) прогнозував, що Росія активізує ІПСО про нібито відкриття другого фронту з боку Білорусі.
Крім того, в ГУР попереджали, що Росія готує нові ІПСО для дискредитації України на липень 2024 року. Росіяни шукають уламки ракет від систем ППО Patriot на окупованих територіях для підготовки дезінформаційних операцій.
Також варто згадати про ще одну масштабну російську ІПСО - "Майдан-3".
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