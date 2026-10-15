РФ за шість тижнів побудувала базу для запуску реактивних дронів під Ростовом, - Reuters

За даними супутникових знімків, наданих компаніями Planet Labs та Airbus, 31 серпня на місці майбутнього об’єкта в Ростовській області Росії було порожнє поле.

Будівельні роботи там розпочалися 1 вересня. А станом на 14 жовтня там уже сформувався великий комплекс площею, що дорівнює приблизно 126 футбольним полям.

Об’єкт площею близько 0,9 кв.км розташований приблизно за 3,5 км від російської авіабази "Міллєрово", де базується 31 гвардійський винищувальний авіаційний полк.

Фото: супутникові знімки Planet Labs та Airbus

За оцінкою DroneSec, новий майданчик для запуску безпілотників, імовірно, перебуває в межах зони прикриття російської протиповітряної оборони, яку забезпечують системи на авіабазі.

Засновник і генеральний директор приватної розвідувальної компанії DroneSec Майк Моннік, заявив, що, судячи зі знімків, цей об’єкт може бути призначений для запуску моделей "Герань-4" та "Герань-5" - найновіших типів російських реактивних безпілотників.

За його словами, на західному краю об’єкта видно вісім платформ із пусковими рейками, призначеними для запуску цих дронів. Вони доповнять наявну російську мережу, яка налічує щонайменше 11 стаціонарних майданчиків.

"Швидкість будівництва демонструє, наскільки легко Росія може оперативно задіювати вже налагоджені наступальні спроможності", - зазначив Моннік.

За його оцінкою, об’єкт виглядає майже завершеним, і до початку його повноцінної роботи, ймовірно, залишилося лише кілька тижнів, якщо не менше.

Аналітик уточнив, що потенційно об’єкт може забезпечувати запуск 100 або більше реактивних безпілотників протягом 24 годин.