РФ за шесть недель построила базу для запуска реактивных дронов под Ростовом, - Reuters

По данным спутниковых снимков, предоставленных компаниями Planet Labs и Airbus, 31 августа на месте будущего объекта в Ростовской области было пустое поле.

Строительные работы там начались 1 сентября. А по состоянию на 14 октября там уже сформировался большой комплекс площадью, равный примерно 126 футбольным полям.

Объект площадью около 0,9 кв.км расположен примерно в 3,5 км от российской авиабазы "Миллерово", где базируется 31 гвардейский истребительный авиационный полк.

Фото: спутниковые снимки Planet Labs и Airbus

По оценке DroneSec, новая площадка для запуска беспилотников предположительно находится в пределах зоны прикрытия российской противовоздушной обороны, которую обеспечивают системы на авиабазе.

Основатель и генеральный директор частной разведывательной компании DroneSec Майк Монник заявил, что, судя по снимкам, этот объект может быть предназначен для запуска моделей "Герань-4" и "Герань-5" - новейших типов российских реактивных беспилотников.

По его словам, на западном краю объекта видны восемь платформ с пусковыми рельсами, предназначенными для запуска этих дронов. Они дополнят существующую российскую сеть, насчитывающую не менее 11 стационарных площадок.

"Скорость строительства демонстрирует, насколько легко Россия может оперативно задействовать уже отлаженные наступательные возможности", - отметил Монник.

По его оценке, объект выглядит почти завершенным, и до начала его полноценной работы, вероятно, осталось всего несколько недель, если не меньше.

Аналитик уточнил, что потенциально объект может обеспечивать запуск 100 или более реактивных беспилотников в течение 24 часов.