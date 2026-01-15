РФ сформувала тіньовий зерновий флот, який викрав мільйони тон зерна з України, - Сибіга

"У 2025 році Росія викрала понад 2 млн тон українського зерна з наших тимчасово окупованих територій. Москва постачала його на ринки Африки, Азії, Близького Сходу та Європи. Майже 40% було поставлено до Єгипту", - заявив Сибіга.

Він також підкреслив, що для здійснення цієї незаконної торгівлі Росія використовувала порти в Азовському та Чорному морях і створила тіньовий зерновий флот.

"Наша розвідка вже виявила 45 суден, причетних до крадіжки українського зерна та його транспортування на світові ринки, і ми наклали санкції на 43 з них, а також на 39 капітанів. Ми також відстежуємо компанії, причетні до цієї незаконної торгівлі. Усі вони відчують на собі вплив українських санкцій", - додав глава МЗС.

Він також закликав європейських партнерів розпочати систематичну протидію цьому російському злочину та загрозі глобальній продовольчій безпеці, яку становлять такі дії.

"Важливо задіяти всі можливі інструменти, як національні, так і міжнародні. Ми також очікуємо більш скоординованих дій та зусиль від агентства Frontex. Вся російська інфраструктура, причетна до крадіжки українського зерна, а також його покупці, повинні якомога швидше зіткнутися з європейськими санкціями", - підкреслив Сибіга.

Міністр закордонних справ підсумував, що Україна вже має досвід протидії тіньовому танкерному флоту Росії, тож тепер настав час зупинити також розширення тіньового зернового флоту РФ.

"У 2026 році Чорне, Азовське та Балтійське моря мають звільнитися від будь-яких російських тіньових флотів", - додав він.