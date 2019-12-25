В РФ считают выплату Украине 3 млрд долларов "каплей в море" по сравнению с рисками

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил, что выплата "Газпромом" Украине 3 млрд долларов в рамках исполнения решения Стокгольмского арбитража является "каплей в море" по сравнению с потенциальными рисками для РФ. Об этом он заявил в интервью российским СМИ.

По его словам, потенциальные денежные претензии к России могли бы быть намного выше.

"Предсказать, насколько кто выиграл не может ни Украина, ни мы. Однозначно можно сказать, что 2,9 млрд долларов, которые мы заплатим в исполнение уже вступившего в силу решения суда - это капля в море по сравнению с теми претензиями, потенциальными рисками, которые могли бы быть к России. Эти суммы были бы намного выше", - сказал Козак.

Напомним, ранее помощник президента Украины Андрей Ермак сообщил, что по результатам газовых переговоров российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов. Он также уточнил, что российский "Газпром" будет выплачивать долг деньгами, а не газом, как обсуждалось ранее.

Ранее министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Украина не уступает ничем в газовых переговорах.

Глава энергетического комитета парламента Андрей Герус заявил, что 3 миллиарда от России могут потратить на несколько целей. В частности, на погашение кредитов, увеличение объемов добычи газа и пополнение бюджета.