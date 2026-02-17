ua en ru
Війна в Україні

РФ з самого ранку атакує Сумщину: шестеро людей постраждали, є руйнування

Сумська область, Вівторок 17 лютого 2026 13:40
РФ з самого ранку атакує Сумщину: шестеро людей постраждали, є руйнування Фото: ворог завдає ударів по цивільних об’єктах Сумщини (t.me/hryhorov_oleg)
Автор: Валерій Ульяненко

Зранку вівторка, 17 лютого, російські окупанти завдають ударів по Сумщині. Наразі відомо про шістьох постраждалих цивільних особах, є руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву в.о. Сумського міського голови Артема Кобзаря та начальника Сумської ОВА Олега Григорова в Telegram.

Наступ чи імітація? Військовий пояснив активність росіян у Сумській області

"Внаслідок сьогоднішніх ворожих ударів відомо про шестеро постраждалих. Попередньо, їхній стан - не тяжкий. Медики надають усю необхідну допомогу", - розповів Кобзар.

За словами Григорова, поранені жінки 20 та 61 років, а також чоловіки 60 та 76 років. Наразі вони перебувають під наглядом медиків.

Крім того, постраждали 45-річний та 42-річний чоловіки, які перебували неподалік одного з місць влучання.Вони отримали медичну допомогу на місці.

"Пошкоджено будівлі та автівки. Вибито близько 100 вікон в різних локаціях міста. Обсяги руйнувань і всі наслідки атак уточнюються. На місцях подій працюють усі відповідні служби", - повідомив Кобзар.

Начальник ОВА наголосив, що ворог завдає ударів по Сумській громаді з самого ранку, є влучання по цивільній інфраструктурі. Він також закликав місцевих жителів перебувати в укриттях, оскільки загроза повторних ударів зберігається.

Удари по Сумщині

В ніч на сьогодні, 17 лютого, ворог близько 03:10 год атакував Кириківську громаду на Сумщині трьома безпілотниками. Під ударом опинилися будинки місцевих жителів.

Внаслідок ворожого обстрілу загинула 68-річна жінка. Її родина - 42-річний син, 40-річна невістка та двоє їх синів, яким 7 та 15 років, отримали поранення. У сусідньому будинку поранено 79-річну жінку та 54-річного чоловіка.

Крім того, нещодавно росіяни поцілили безпілотником у цивільне авто, в якому перебувала родина - чоловік, жінка та їхня донька. Усі троє постраждали, 66-річна жінка зазнала важких травм.

