ua en ru
Вт, 17 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

РФ с самого утра атакует Сумскую область: шесть человек пострадали, есть разрушения

Сумская область, Вторник 17 февраля 2026 13:40
UA EN RU
РФ с самого утра атакует Сумскую область: шесть человек пострадали, есть разрушения Фото: враг наносит удары по гражданским объектам Сумщины (t.me/hryhorov_oleg)
Автор: Валерий Ульяненко

Утром вторника, 17 февраля, российские оккупанты наносят удары по Сумской области. Известно о шести пострадавших гражданских лицах, есть разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление и.о. Сумского городского головы Артема Кобзаря и начальника Сумской ОГА Олега Григорова в Telegram.

Читайте также: Наступление или имитация? Военный объяснил активность россиян в Сумской области

"В результате сегодняшних вражеских ударов известно о шести пострадавших. Предварительно, их состояние - не тяжелое. Медики оказывают всю необходимую помощь", - рассказал Кобзарь.

По словам Григорова, ранены женщины 20 и 61 года, а также мужчины 60 и 76 лет. Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

Кроме того, пострадали 45-летний и 42-летний мужчины, которые находились неподалеку от одного из мест попадания, они получили медицинскую помощь на месте.

"Повреждены здания и машины. Выбито около 100 окон в разных локациях города. Объемы разрушений и все последствия атак уточняются. На местах событий работают все соответствующие службы", - сообщил Кобзарь.

Начальник ОВА отметил, что враг наносит удары по Сумской громаде с самого утра, есть попадания по гражданской инфраструктуре. Он также призвал местных жителей находиться в укрытиях, поскольку угроза повторных ударов сохраняется.

Удары по Сумщине

В ночь на сегодня, 17 февраля, враг около 03:10 ч атаковал Кириковскую общину на Сумщине тремя беспилотниками. Под ударом оказались дома местных жителей.

В результате вражеского обстрела погибла 68-летняя женщина. Ее семья - 42-летний сын, 40-летняя невестка и двое их сыновей, которым 7 и 15 лет, получили ранения. В соседнем доме ранены 79-летняя женщина и 54-летний мужчина.

Кроме того, недавно россияне попали беспилотником в гражданское авто, в котором находилась семья - мужчина, женщина и их дочь. Все трое пострадали, 66-летняя женщина получила тяжелые травмы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область Война в Украине
Новости
Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
Переговоры в Женеве: все, что известно о встрече Украины, США и России
Аналитика
"Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина "Нам жгут отделения за повестки": Игорь Смилянский о броне, банке и зарплатах в "Укрпочте"