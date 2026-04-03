РФ саботує резолюцію ООН щодо відкриття Ормузької протоки: що вигадав Лавров

Позиція Москви та загроза вето

За даними видання, під час пресконференції з очільником МЗС Єгипту Бадром Абделатті Лавров розкритикував ініціативу Бахрейну, яку підтримали інші країни Перської затоки та Йорданія.

Резолюція пропонує "оборонні заходи" для відновлення судноплавства у стратегічно важливому водному шляху.

Росія, як постійний член Радбезу ООН, натякнула на готовність застосувати право вето. За словами Лаврова, документ лише посилить напруженість у регіоні.

"Ця резолюція або була запланована, або буде використана - хоча, безумовно, вона задумувалася з найкращими намірами - щоб зірвати нові та все ще дуже крихкі можливості для переговорів. Або ж вона буде використана для ретроактивної легітимізації агресії проти Ірану", - заявив очільник російського МЗС.

Він також додав, що документ, у якому Іран не згадується як "жертва агресії", викличе ворожість у Тегерана та підірве перспективи припинення конфлікту.

Блокада протоки

Наразі Іран фактично контролює Ормузьку протоку, через яку проходить близько п'ятої частини світових поставок нафти та зрідженого газу. Тегеран заблокував шлях у відповідь на військову операцію США та Ізраїлю, що триває вже другий місяць.

Ініціатива арабських країн мала б надати дипломатичну підтримку державам Перської затоки, якби вони вирішили приєднатися до військових операцій або створити морські сили для звільнення коридору.

США вже висунули ультиматум Ірану - відкрити протоку або зіткнутися з новими ударами. Натомість Тегеран намагається впровадити систему зборів за прохід суден.