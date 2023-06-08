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РФ розселяє цивільних із затоплених територій в місцях дислокації окупантів

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Четвер 08 червня 2023 18:46
РФ розселяє цивільних із затоплених територій в місцях дислокації окупантів Фото: РФ розселяє цивільних із затоплених територій в місцях дислокації окупантів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські військові розселяють людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів Херсонської області, в місцях дислокації солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України.

"У населених пунктах тимчасово захопленої території Херсонської області російські окупанти продовжують використовувати наслідки скоєного ними злочину у своїх цілях. Зокрема, людей, які евакуювались із затоплених населених пунктів, розселяють у пансіонатах та базах відпочинку, де вже розміщені військові підрозділи" , - пише пресслужба.

Як зазначив Генштаб, таким чином, ворог намагається убезпечитись, прикриваючись цивільним населення.

Підрив Каховської ГЕС

6 червня, російські окупанти підірвали Каховську гідроелектростанцію. Вибух стався у машинній залі, де ворог попередньо розмістив підривний пристрій. За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, операцію провела 205-а мотострілецька частина російської армії.

Внаслідок підриву ГЕС низка населених пунктів у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях пішли під воду.

Ситуація в Херсонській області

Найскладніша ситуація сьогодні спостерігається в Херсонській області. Станом на ранок 8 червня, в регіоні затоплено близько 600 квадратних метрів. Водночас лівий берег Дніпра, який поки що перебуває під окупацією, постраждав найбільше. Російські військові не намагаються допомогти цивільним евакуюватись.

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