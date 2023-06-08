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РФ расселяет гражданских с затопленных территорий в местах дислокации оккупантов

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Четверг 08 июня 2023 18:46
РФ расселяет гражданских с затопленных территорий в местах дислокации оккупантов Фото: РФ расселяет гражданских с затопленных территорий в местах дислокации оккупантов (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные расселяют людей, эвакуированных из затопленных населенных пунктов Херсонской области, в местах дислокации солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"В населенных пунктах временно захваченной территории Херсонской области российские оккупанты продолжают использовать последствия совершенного ими преступления в своих целях. В частности, людей, которые эвакуировались из затопленных населенных пунктов, расселяют в пансионатах и базах отдыха, где уже размещены военные подразделения", - пишет пресс-служба.

Как отметил Генштаб, таким образом, враг пытается обезопаситься, прикрываясь гражданским населением.

Подрыв Каховской ГЭС

6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую гидроэлектростанцию. Взрыв произошел в машинном зале, где враг предварительно разместил взрывное устройство. По словам советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, операцию провела 205-я мотострелковая часть российской армии.

В результате подрыва ГЭС ряд населенных пунктов в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях ушли под воду.

Ситуация в Херсонской области

Самая сложная ситуация сегодня наблюдается в Херсонской области. По состоянию на утро 8 июня в регионе затоплено около 600 квадратных метров. В то же время левый берег Днепра, пока находящийся под оккупацией, пострадал больше всего. Российские военные не пытаются помочь гражданским эвакуироваться.

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