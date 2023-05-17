В РФ разработчиков гиперзвуковых ракет арестовали за госизмену

В России трое ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ), занимавшихся созданием гиперзвуковых летательных аппаратов, были поочередно арестованы силовиками по статье о госизмене, максимальное наказание по которой в этом году стало пожизненным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское пропагандистское издание The Moscow Times .

Во вторник, 16 мая, сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте по подозрению в госизмене Валерия Звегинцева - доктора технических наук и главного научного сотрудника, основавшего в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей.

С 7 апреля Звегинцев находится под домашним арестом. Его непосредственный руководитель, директор ИТПМ Александр Шиплюк, еще в августе прошлого года был помещен в СИЗО "Лефортово" спустя несколько дней после ареста главного научного сотрудника Анатолия Маслова. Обоим предъявлены обвинения по той же статье – 275 УК РФ "Госпреда". По данным издания, Маслова заподозрили в передаче Китая данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями.

Всего в Сибирском отделении РАН уголовное преследование подверглись 16 человек, включая экспредседателя, академика РАН Александра Асеева. Один из ученых - 54-летний Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, - умер в московском СИЗО вскоре после ареста сотрудниками ФСБ.

Отметим, представителем российский гиперзвуковых ракет является "Кинжал", который в РФ называли таким, что невозможно перехватить. Однако во время удара по Киеву 16 мая все 6 выпущенных "Кинжалов" были сбиты украинскими силами ПВО.

Напомним, что по данным британской разведки, сбитые "Кинжалы" стали сюрпризом и конфузом для российского диктатора Владимира Путина.

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