РФ розпочала підготовку до "виборів" на окупованій частині Запорізької області

Держава-агресор Росія розпочала підготовку до "виборів" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Генштабу.

За даними Генштабу, РФ почала підготовку до агітації в населеному пункті Стульневе Запорізької області.

"Окупанти розпочали підготовку з питань агітації перед так званими "виборами" на захоплених територіях у єдиний день голосування в Росії 10 вересня", - сказано в повідомленні.

Попередньо, на окуповані території прибудуть представники від партії "Єдина Росія" для створення груп агітаторів та інформаторів з числа місцевих колаборантів.

Підготовка до фейкових виборів на ТОТ

На тимчасово окупованих територіях України росіяни змушують працівників бюджетних установ подавати заяви на членство у партії "Єдина Росія". Зокрема така ситуація фіксується на Донбасі, а відбувається це для імітації виборчого процесу.

Як раніше повідомляли в Центрі національного спротиву, за завербованих членів партії російські загарбники обіцяють кошти.

Додамо також, що 6 серпня прес-секретар російського диктатора Дмитро Пєсков заявив про те, що в Кремлі готуються, що Володимира Путіна переоберуть на президентських виборах у 2024 році з результатом понад 90% голосів.

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