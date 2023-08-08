РФ начала подготовку к "выборам" на оккупированной части Запорожской области

Государство-агрессор Россия начала подготовку к "выборам" на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на строительство Генштаба.

По данным Генштаба, РФ начала подготовку к агитации в населенном пункте Стульнево Запорожской области.

"Оккупанты начали подготовку по вопросам агитации перед так называемыми "выборами" на захваченных территориях в единый день голосования в России 10 сентября", - говорится в сообщении.

Предварительно на оккупированные территории прибудут представители от партии "Единая Россия" для создания групп агитаторов и информаторов из числа местных коллаборантов.

Подготовка к фейковым выборам на ТОТ

На временно оккупированных территориях Украины россияне заставляют работников бюджетных учреждений подавать заявления на членство в партии "Единая Россия". В частности, такая ситуация фиксируется на Донбассе, а происходит это для имитации избирательного процесса.

Как ранее сообщали в Центре национального сопротивления, за завербованные члены партии российские захватчики обещают средства.

Добавим, что 6 августа пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявил о том, что в Кремле готовятся, что Владимира Путина переизберут на президентских выборах в 2024 году с результатом более 90% голосов.

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