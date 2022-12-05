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РФ розмістила ракетні комплекси на курильському острові

Фото: РФ розмістила ракетні комплекси на курильському острові (structure.mil.ru)
Автор: Артур Родивилов

Росія розмістила екіпажі берегових ракетних комплексів "Бастіон" Тихоокеанського флоту на курильському острові Парамушир у північній частині Курильської гряди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Коммерсант".

Техніку, особовий склад та матеріальне забезпечення доставили на острів на десантних кораблях.

У російському Міноборони заявили, що ракетники нестимуть цілодобову вахту "з контролю за прилеглою акваторією та проливними зонами".

Спірні території

Японія вважає острови своєю північною територією, яку влада СРСР захопила за підсумками Другої світової війни.

Наприкінці квітня цього року Японія вперше з 2003 року назвала Курильські острови незаконно окупованими Росією. Поштовхом до цього стала війна Росії в Україні, яку Японія суворо засудила. На шельфі Курильських островів є великі запаси вуглеводнів, а також надзвичайно рідкісного металу ренію, що використовується в ракетній техніці та авіабудуванні.

Раніше Японія визнала окупацію Курильських островів. Уряд змінив назву південних Курильських островів у документах. Тепер вони будуть називатися "споконвічною територією Японії, яка знаходиться під незаконною окупацією".

Також Японія закликала Росію виключити райони навколо Курильських островів для проведення військових навчань.

Нагадаємо, рік тому екіпажі заступили на бойове чергування на острові Матуа Курильської гряди. Крім того, берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон" були розміщені на спірних островах Ітуруп та Кунашир.

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Курильские острова